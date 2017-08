Da ottobre 2mila nuove parcheggi a pagamento: ampliate le strisce blu a Vanchiglia

TORINO - L’annuncio è ufficiale: dal 2 ottobre ci sarà un ampliamento delle strisce blu all’interno della Circoscrizione 7, quella che comprende Aurora, Madonna del Pilone, Sassi e Vanchiglia. Sarà proprio quest’ultimo quartiere a essere interessato in primis dai nuovi stalli a pagamento. Nell’area denominata sottozona E2, compresa tra lungo Dora Savona, lungo Dora Siena (ambo i lati), corso Tortona (escluso), corso Regina Margherita e corso XI Febbraio, saranno istituiti 2.100 posti auto a fronte di circa 3.600 residenti. A questa novità si aggiunge una zona promiscua, in cui è possibile sostare sia con i permessi residenti per la sottozona E2 che con quelli per la sottozona E1, presente nel tratto di corso Regina Margherita compreso tra corso XI Febbraio e piazzale Regina Margherita.



ATTORNO AGLI OSPEDALI - Nell’area intorno alle strutture ospedaliere presenti in zona, delimitata da corso Regina Margherita, via Fontanesi e corso Tortona, Comune e Circoscrizione hanno deciso di istituire un orario ridotto di pagamento che va dalle 8 alle 18.30. Questo, come accade già in altre zone di Torino, serve per favorire la possibilità di visitare i pazienti negli orari consentiti.



COSTI - Per parcheggiare un’ora nei nuovi stalli con strisce blu costerà un euro, ma ci sarà anche la possibilità i usufruire dei biglietti giornalieri, carnet, abbonamenti settimanali e annuali. Ad esempio per il giornaliero che va dalla ore 8 alle 19.30 si dovrà spendere 7 euro, 9 euro per il carnet da 10 voucher. O ancora: il settimanale che copre l’intera giornata per una settimana intera costerà 19 euro, da 50 euro a 100 euro per i plurisettimanali che copriranno da 180 a 450 ore. Per i non residenti ci sarà la possibilità di acquistare ancora abbonamenti mensili (70 euro), trimestrali (165 euro) e annuali (585 euro).



DAL 14 SETTEMBRE - Per fornire informazioni e dare supporto per l’acquisto online del permesso, dal 14 settembre personale Gtt sarà presente presso il centro di lungo Dora Savona 30 con orari lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 14 alle 17.