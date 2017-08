I mezzi pubblici «vanno in vacanza»: le linee cancellate e le variazioni dei bus ad agosto

TORINO - Tempo di vacanze per i torinesi e non solo. Ad agosto, anche il trasporto pubblico ridurrà i propri servizi con alcune linee cancellate o variazioni di percorso. Dal 5 al 19 agosto non saranno gestite le linee feriali 12, 20, 21, 40, 52, 58, 66, 77, 83, SE2. Le linee 10, 11, 27, 33 e 67 effettueranno il percorso festivo per coprire il percorso delle linee non gestite. Nessun cambiamento invece per la metropolitana, che osserverà il normale orario di servizio durante tutto il mese d’agosto. Buone notizie dalla rete notturna Night Buster, che tutti i venerdì, sabato e prefestivi (fino al 9 settembre) metterà a disposizione dei passeggeri sedici linee per collegare il centro di Torino a 24 comuni della cintura.

Tutte le variazioni di agosto

Linee Star 1 e Star 2: non gestite dal 5 al 27 agosto

Linea 5b: non gestita dal 7 al 25 agosto nello stesso periodo la linea 5transita dal Cimitero Parco nelle ore di apertura)

Linea 6: non gestita dal 5 al 27 agosto

Linea 17b: non gestita dal 5 al 25 agosto

Linea 36 navetta Rivoli-Alpignano: non gestita dal 5 al 27 agosto

Linea 36 Paracca: non gestita dal 7 al 25 agosto

Linea 39: in servizio dalle ore 6.00 alle 21.00 dal dal 5 al 26 agosto (non effettua servizio serale)

Linea 45b: non gestita dal 5 al 26 agosto

Linea 46 navetta: servizio sul percorso Park Stura - Villaretto dal 7 al 25 agosto

Linea 53: non gestita dal 5 al 26 agosto

Linea 54: servizio su percorso festivo dal 5 al 26 agosto

Linea 72b: non gestita dal 5 al 25 agosto

Linea 78: non gestita dal 5 al 26 agosto (percorso coperto da linea 54)

Linea 83: non gestita dal 5 al 19 agosto

Linea 84: non gestita dal 5 agosto al 1° settembre

Linea 1 di Nichelino: non gestita dal 5 al 26 agosto

Linea 2 di Rivalta: non gestita dal 5 al 26 agosto

Linea 2 di Chieri: non gestita dal 5 agosto al 1° settembre

Linee 90-91-92-93b-94-95-95b-96-97-98- 99 (speciali per stabilimenti FCA Mirafiori): non gestite dal 7 al 19 agosto

Linee 22-24-25 (speciali per stabilimenti CNH-FTP): non gestita dal 7 al 18 agosto

Variazioni linee dal 5 al 19 agosto