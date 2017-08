Ermal Meta, live al Teatro Colosseo di Torino

TORINO – Torna in città e più precisamente al Teatro Colosseo, Ermal Meta. L'appuntamento con l'artista è per giovedì 19 ottobre. Un nuovo tour che coinvolgerà l'estate ed i primi mesi autunnali, portando Meta sul prestigioso palco del Teatro Colosseo con un concerto che saprà emozionare: due ore di energia, affidate ad Ermal, Dino Rubini (basso), Marco Montanari (chitarra), Emiliano Bassi (batteria), Roberto Pace (tastiera & pianoforte) e Andrea Vigentini (cori & chitarra acustica). Insieme attraversano le dinamiche musicali del nuovo progetto, portando in scena il doppio Cc «Vietato Morire» che contiene anche «Umano», certificando un percorso artistico che permette a chi ancora non l'ha fatto di conoscere il lavoro integrale di Ermal. Nove brani per «Umano» e nove per «Vietato Morire», tra le quali due featuring di eccellenza come Elisa in «Piccola Anima» e Luca Vicini (Subsonica) ne «La Vita Migliore».

L'artista

Un artista eccezionale, autore, produttore, polistrumentista e cantante, capace di conquistare il pubblico con la sua delicatezza e la sua poesia. «Vietato morire» è il brano con cui Ermal si presenta al Festival di Sanremo 2017, si aggiudica il podio ed il premio della critica Mia Martini, il primo posto nella classifica dei più venduti in Italia e la certificazione di Disco d'Oro. La voce ed il timbro dell'artista sono ormai entrati, fin dall'album Umano del 2016, nella quotidianità del pubblico comune, così come della critica che, sempre nell'ultima edizione sanremese gli ha tributato applausi a scena aperta e una standing ovation per l'incredibile versione cover di «Amara Terra Mia» di Domenico Modugno, eseguita con un'inedita doppia voce talmente bella da essere stata premiata come miglior rivisitazione. Costo del concerto: da € 23,50 a € 41,20 escluse eventuali commissioni. Info: teatrocolosseo.it.