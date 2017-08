A Torino in scena la streetculture con il Maze festival

TORINO - Torino ospiterà l’edizione zero del primo festival interamente dedicato al mondo della streetculture: Maze. Da venerdì 8 a lunedì 11 settembre, in piazzale Valdo Fusi e negli spazi dell'Ex Borsa Valori di Torino, Maze porterà esibizioni, contest, conferenze, esposizioni d’arte, sfilate, musica, laboratori e workshop dedicati alle espressioni contemporanee della cultura urbana. Un evento non solo per Streetculture lovers, Maze si rivolge a tutta la città invitandola a scoprire più da vicino l’affascinante mondo della streetculture in tutte le sue declinazioni: sfilate ed esposizioni di brand streetwear internazionali, esibizioni e battle di streetdance e breakdance, contest di skate, mostre, performance di aerosol art, workshop e laboratori. Molte attività dinamiche, diverse e colorate, molta arte visiva e, soprattutto, molta fashion. Un festival diffuso che coinvolgerà il territorio attivamente, invadendo non solo gli spazi dell'Ex Borsa Valori e piazzale Valdo Fusi, ma anche tanti altri angoli cittadini.

Info e contatti

Torino - Maze è ideato e creato dall'associazione Interculturale Multiethnic Media, nata nel 2007 per sostenere il dialogo tra le diverse culture della società contemporanea della città ed è realizzato in collaborazione con Studio2 Fashion Events, struttura che opera da quasi trent’anni nel settore della moda internazionale. Per info: www.maze.events.it.