Cimitero monumentale, il servizio interno di navetta cambia orario: tutte le informazioni

TORINO - Il mese di agosto è storicamente uno dei periodi caldi dell’anno. Durante questo periodo, anche per far fronte alle richieste di tanti cittadini, il servizio di trasporto interno con navetta del cimitero monumentale cambierà orario. Si tratta di una novità pensata soprattutto per gli anziani.

IL NUOVO ORARIO - Il nuovo orario è già in vigore da un giorno: il servizio sarà attivo da martedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Il sabato e la domenica invece, giorni in cui vi è una maggior affluenza, l’orario sarà dalle 09:00 alle 17:00. Il percorso rimarrà invariato. Il veicolo messa disposizione dei cittadini è un minibus con 16 posti di nuova immatricolazione ed è dotato di aria condizionata, scalino ribassato e porta automatica. Un mezzo confortevole, pensato a misura di anziano.