Grave incidente in corso Grosseto, coinvolte tre auto e una moto: quattro feriti

TORINO - Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi in corso Grosseto, all’altezza di via Ala di Stura. Intorno alle ore 13 lo scontro tra una macchina, una Lancia Delta, e una moto Malagruti Madison ha causato un sinistro che ha visto coinvolte altre due vetture (per un totale di quattro mezzi) che si sono scontrare per evitare la due ruote. Quattro i feriti, tre di questi, trasportati agli ospedali Cto e San Giovanni Bosco, sarebbero arrivati in gravi condizioni.

TRAFFICO BLOCCATO - Le tre vetture, tra cui una Renault Magane e una Citroen C2, sono rimaste per oltre un’ora e mezza immobili sulla carreggiata prima di essere rimosse. Sul posto è intervenuta la Squadra Infortunistica della polizia municipale per raccogliere testimonianze e verbalizzare quanto successo.