Perde il controllo dell’auto e finisce sul marciapiede, tre pedoni investiti in corso Novara

TORINO - Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in corso Novara all’altezza del civico numero 50. Una donna di 33 anni, mentre percorreva il controviale in direzione del Cimitero Monumentale, ha improvvisamente perso il controllo della sua Opel Corsa ed è finita sul marciapiede urtando due auto in sosta, una Mercedes 180 e una Seat Cordoba, e investendo tre pedoni, due uomini e una donna.

IN QUATTRO IN OSPEDALE - Tutti e tre i pedoni sono stati trasportati al pronto soccorso. Due di questi, meno gravi, al Cto, il quarto, un uomo di 55 anni residente poco distante dal luogo dell’incidente, più grave all’ospedale San Giovanni Bosco dove i medici hanno dichiarato la prognosi riservata. Al pronto soccorso del Gradenigo anche la conducente della Opel Corsa, anche se non è in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia municipale con la Squadra Infortunistica: al momento la cause dello sbandamento sono in fase di accertamento.