Moncalieri, la grande musica è al 45° Nord

MONCALIERI – Al 45° Nord Entertainment Center arriva la grande musica ad ingresso gratuito con la prima edizione di Arena 45, l’evento live di fine estate in grado di mixare grandi artisti con la dance e la musica emergente nella avveniristica location del centro. In programma un ricco calendario di grandi concerti che si terranno dal 6 al 12 settembre. Eccolo: mercoledì 6 settembre sul palco di Arena 45, i The Kolors. Dopo due anni di attesa la band presenterà il nuovo album «You», con «What Happened Last Night» (feat.Gucci Mane & Daddy’s Groove), il nuovo sorprendente singolo che porta sonorità fresche nella band e vede anche la partecipazione di Gucci Mane, superstar del rap made in Usa, e Daddy’s Groove, duo di producer di fama internazionale. Inizio concerto alle 22. Ingresso libero, previo accredito, fino ad esaurimento posti. Venerdì 8 settembre DeejayTime Summer 2017, Albertino, coadiuvato in consolle dalla storica crew del DeejayTime, Fargetta, Molella e Prezioso, propone un mix della musica più in voga del momento e grandi successi dance del passato, portando sul palco del 45° Nord tutta l’energia della storica trasmissione di Radio Deejay. Inizio spettacolo alle 22. Ingresso libero, previo accredito, fino ad esaurimento posti disponibili. Sabato 9 settembre arriva al 45° Nord il furgoncino di Fiat Music. Scopri al musica della nuova era Nelle giornate di mercoledì 6, sabato 9 e martedì 12 settembre, presso si terrà «Fiat Music Studio». Red Ronnie incontrerà tutti gli artisti per ascoltare il loro materiale e selezionare chi parteciperà agli eventi live sabato 9 settembre, appunto , dalle 22.00, ingresso libero.



Il gran finale

Un evento esplosivo per la serata di chiusura di Arena 45, sul palco salirà tutta l’irreverente musicalità di Elio e le Storie Tese. Martedì 12 settembre, inizio concerto allle 22.00. Ingresso libero, previo accredito, fino ad esaurimento posti disponibili. Per accedere alle serate del 6, 8 e 12 settembre è necessario registrarsi e ritirare il proprio accredito fino ad esaurimento posti. L’accredito avviene sul sito www.45nord.com oppure direttamente al 45° Nord presso l’apposita area accrediti di Arena 45.