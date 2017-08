Un nuovo abbonamento per muoversi in città: «E' sempre meno conveniente avere un'auto»

TORINO - Torino come Berlino, Manchester e Göteborg: all'avanguardia in fatto di mobilità. La Città, insieme alla società partecipata 5T, è infatti tra i primi partner a livello europeo di IMove, progetto del programma europeo Horizon 2020 che ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di un servizio MaaS (acronimo di Mobility As a Service), che possa operare indistintamente nelle varie città europee attraverso la connessione roaming.

ABBONAMENTO - MaaS è un nuovo modello di trasporto che si basa sull’ integrazione di tutti i servizi di trasporto (trasporto pubblico, taxi, car-sharing, bike-sharing, scooter-sharing e noleggio a lungo termine) in un unico servizio in abbonamento o in una formula a consumo fruibile tramite app. L'obiettivo è gestire gli spostamenti nel modo più intelligente ed economico possibile: pertanto ai viaggiatori è offerta una combinazione di servizi diversi fra loro, ma perfettamente integrati che possono essere abbinati in maniera personalizzata e attraverso una sola operazione. Col la diffusione di questo nuovo modello diverrà sempre meno conveniente possedere un’auto perché con una spesa minore sarà possibile garantirsi tutti gli spostamenti necessari alla vita sociale e familiare. Nell’abbonamento, oltre ai servizi di trasporto, potranno essere inclusi altri servizi come la possibilità di abbonarsi a musei, cinema, teatri e servizi di acquisto online.

MOBILITA' - «Vedo come laboratori ideali per questo progetto quelle aree della città dove il possesso di un’auto si scontra con la carenza di parcheggi», commenta l’assessore alla Viabilità Maria Lapietra. «È proprio per questo che il mio primo pensiero va al Borgo Vecchio del quartiere Campidoglio: qui verranno potenziati i servizi di mobilità in sharing, verranno introdotti innovativi servizi di mobilità, come le mini car elettriche. Inoltre, se attraverso le misure del «Collegato Ambientale» ci verranno assegnate le risorse che abbiamo chiesto potremo avere a disposizione dei «buoni mobilità» con i quali chi deciderà di rottamare la propria vecchia auto potrà acquistare servizi di abbonamento MaaS. Tutto ciò per garantire ai cittadini una più sostenibile alternativa all’utilizzo del mezzo privato».