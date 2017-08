Al Borgo Medievale di Torino, la Fiera di Fine Estate

TORINO - Domenica 17 Settembre 2017 presso il Borgo Medievale di Torino tornerà la Fiera di Fine Estate. Il Borgo e la Rocca si trasformeranno in una grande fiera cittadina, sulla scia dei tradizionali mercati che, nei secoli del basso medioevo, animavano le città italiane più importanti. Giunta quest’anno alla sua terza edizione, la Fiera nasce come un evento didattico-culturale incentrato sulla ricostruzione storica della vita quotidiana del basso medioevo.

Per tutta la giornata mercanti e cavalieri, popolani e uomini d’arme invaderanno le vie strette e tortuose del villaggio. La grande novità introdotta per l'edizione 2017 vedrà la Fiera arricchirsi di un ciclo di incontri e conferenze tenuti da storici e medievisti, con il supporto dell'associazione Piemonte Medievale. Saranno presenti alcuni tra i migliori gruppi di ricostruzione provenienti da tutto il nord Italia che popoleranno le strade del Borgo e le stanze della Rocca, proponendo momenti di vita quotidiana, attività artigianali e artistiche. La Fiera sarà un'esperienza immersiva: ogni visitatore potrà porre domande e ascoltare racconti e curiosità da ciascun personaggio presente che darà vita alle strade del borgo riportandolo indietro nel tempo. Saranno anche organizzate visite guidate per svelare i segreti del Borgo Medievale. Ingresso 10 €, ridotto 7 €, gratuito per bambini fino a 3 anni e disabili in possesso di tesserino con accompagnatore. Per informazioni: borgomedievaletorino.it.