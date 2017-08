Spaccia hashish vicino all'oratorio San Gioacchino, in manette giovane pusher marocchino 

TORINO - Spacciava hashish a pochi metri dall'oratorio della chiesa di San Gioacchino a Torino: così un giovane ventottenne di nazionalità marocchina è stato arrestato in seguito ai controlli della polizia di Stato. Nel suo alloggio, i poliziotti hanno trovato diverse dosi di droga, oltre a 800 euro in contanti e diversi materiali utile per confezionare lo stupefacente. Le manette sono scattate anche per un connazionale quarantatreenne dell'uomo che, durante la perquisizione, ha tentato di scappare.

GLI ARRESTI - Gli arresti sono avvenuti durante alcuni controlli straordinari del commissariato Dora Vanchiglia, insieme con le pattuglie del reparto Prevenzione Crimine Piemonte e al Nucleo cinofilo, nei quartieri torinesi di Porta Palazzo e di Aurora. Gli agenti hanno anche scoperto allacciamenti abusivi in uno stabile in corso Brescia. Per questo cinque nigeriani, irregolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati.