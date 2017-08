Miss Italia, la nuova reginetta di Sport Piemonte e Valle d'Aosta è Claudia Gilardi

VINOVO - La bellezza l'ha fatta da padrona ieri sera, mercoledì 2 agosto, all'Ippodromo di Vinovo, dove 19 ragazze (tutte bellissime, è quasi superfluo dirlo) si sono sfidate per il titolo di Miss Sport Piemonte e Miss Ippodromo di Vinovo. Un nome è spiccato fra tutti: Claudia Gilardi. La stupenda venere di Givoletto è stata eletta reginetta dai giudici sbaragliando le avversarie.

MISS - Le diciannove aspiranti miss si sono sfidate fra una corsa e l'altra e, alla fine della competizione, Claudia è diventata la rappresentante dell'ippodromo di Vinovo per il prossimo anno. La bellissima Gilardi avrà inoltre la possibilità di partecipare alle pre finali di Miss Italia di settembre che si terranno a Jesolo. Non resta che augurare un imbocca al lupo alla nostra reginetta nostrana e augurarci che possa essere lei la 78esima vincitrice del concorso in cui si sfidano le bellezze della penisola.