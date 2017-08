Corso Ferrucci: perde il controllo dell’auto, invade la corsia opposta e si schianta contro un palo

TORINO - Grave incidente questo pomeriggio in corso Ferrucci. Un uomo di 49 anni ha perso il controllo della sua Fiat Punto mentre stava viaggiando in direzione di via Monginvero e, dopo aver invaso la corsia opposta di marcia, si è schiantato contro un palo della luce tra il viale e il controviale. Lo schianto è stato molto violento, tanto che il palo si è piegato perdendo in strada la calotta che copre la lampada.

CODICE ROSSO - Sul posto è intervenuta la Croce Verde che ha soccorso l’uomo trasportandolo all’ospedale Cto in codice rosso. I medici al momento si sono riservato la prognosi. In corso Ferrucci è intervenuta anche la polizia municipale per tentare di ricostruire quanto è avvenuto grazie anche a qualche testimone che possa avere visto l’incidente.

L'incidente di corso Ferrucci (© Diario di Torino)

L'incidente di corso Ferrucci (© Diario di Torino)