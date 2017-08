Il paradiso dei maiali a due passi da Torino, la storia di Federica e dei «suoi ragazzoni»

VIGONE - E' iniziato tutto nel 2009 quando Federica Trivelli ha accolto il primo maiale datole da un contadino in cambio di alcuni attrezzi da palestra. Da allora l'allegra famiglia di maiali è cresciuta fino ad arrivare al numero di 21 ragazzoni dai 60 ai 400 chili e lo spazio comincia a scarseggiare. Federica accoglie principalmente animali che provengono da allevamenti oggetto di sequestri giudiziari, li nutre e li accudisce fino alla loro morte nella tenuta della sua famiglia che ormai è diventata troppo piccola per ospitarli tutti. Il sogno della giovane allevatrice è quello di trovare un luogo più adatto e di poter aprire, un domani, il ricovero di maiali più grande d'Italia ai piedi delle Alpi. Con questa intenzione ha fondato nel 2016 un onlus, "La vie en rose" (rose, come il colore dei maiali, ha spiegato lei stessa).

MAIALI - All'interno della Piccola Fattoria degli Animali di Federica a Vigone, in provincia di Torino, gli animali sono trattati con la stessa cura e lo stesso amore che si riserva ai propri figli. Ognuno dei "suoi ragazzi" ha una storia, spesso travagliata alle spalle. Prendiamo ad esempio Yoda, uno dei più grossi esemplari presenti al momento all'interno dell'allevamento: con i suoi oltre 400 chili di mole, Yoda era destinato al macello ma, salvato da un attivista, ha trovato la sua pace nella Fattoria di Federica. Oppure il piccolo Spartacus, arrivato direttamente dalla Sicilia, dove era stato preso a bastonate e infilato in cui sacco della spazzatura, che adesso gioca felice nella Piccola Fattoria degli Animali alle porte di Torino.