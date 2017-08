Evade per andare a giocare a calcetto, rintracciato dai poliziotti a fine partita 

TORINO - Era agli arresti domiciliari, ma quando gli amici lo hanno chiamato per andare a giocare a calcetto non ha saputo proprio dire di no. L'uomo, con un permesso lavorativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, domenica sera è andato a giocare una partita con gli amici e, durante il servizio di controllo, gli agenti della Squadra Volante non hanno trovato nessuno in casa. Il giocatore è stato fermato mentre rincasava a piedi al termine della partita. Si tratta di un italiano di 40 anni, arrestato per evasione.