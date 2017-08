Torino, nuova stagione per il San Salvario Emporium

TORINO - E' pronto per una nuova stagione eventi, uno degli appuntamenti più quotati della città in tema di vintage ed handmande, il San Salvario Emporium. Un mercato dedicato all'artigianato tradizionale e digitale, al design, all'illustrazione e all'editoria indipendente. Ogni prima domenica del mese 100 maker i cui denominatori comuni sono unicità e produzione handmade, presenteranno i loro prodotti in piazza Madama Cristina, sotto le tettoie del principale mercato ortofrutticolo del quartiere. Prossimi appuntamenti il 3 settembre, il 1 ottobre e il 5 novembre. Ad aspettarvi troverete una ricca area market nella quale potrete scoprire stilisti, artigiani, designer, illustratori ed editori indipendenti provenienti da tutta Italia che creano prodotti originali realizzati in pezzi unici o in tiratura limitata, attraverso tecniche e stili in cui si intrecciano tradizione, estetica contemporanea, ricerca e sperimentazione. Ogni oggetto ha una storia da raccontare, un percorso che va dalla sua ideazione alla realizzazione finale, fatto di scoperte di nuovi materiali e tecniche di produzione, come di vecchi oggetti a cui viene data una nuova vita. I settori sono i più disparati dagli abiti ai bijoux, agli accessori; dall'home decor all'illustrazione al vintage.



Eventi, workshop, food e musica

Durante tutta la giornata workshop e dimostrazioni offriranno la possibilità a chiunque di conoscere più da vicino le tecniche di produzione. Il ricco food corner avrà un menù di street food originale, studiato insieme ai ristoranti e ai locali di San Salvario. Come di consueto al San salvario Emporium sarà allestita la busking zone dove band, songwriters e artisti di strada accompagneranno con le loro performance la giornata di shopping. Ed in fine tra gli stand di San Salvario Emporium trovano sempre spazio associazioni e start up per presentare le proprie attività. Un modo diverso di vivere la domenica, un bazar in cui le creazioni degli espositori si mischiano alle parole della gente, alla musica e ai rumori delle strade circostanti. Per informazioni: sansalvarioemporium.com.