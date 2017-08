Il live tour di Soy Luna a Torino

TORINO – Dopo lo straordinario successo della serie Disney Channel Soy Luna e il tutto esaurito registrato quest’anno in America Latina durante il tour Soy Luna en Concerto,The Walt Disney Company EMEA è lieta di annunciare l’arrivo di Soy Luna live anche in Europa da gennaio 2018. In Italia il tour di Soy Luna live sarà organizzato in collaborazione con D’Alessandro e Galli e farà il suo debutto il 24 gennaio al Pala Alpitour di Torino, proseguirà il 27 e il 28 gennaio al Palaeur di Roma, per poi spostarsi a Napoli il 30 gennaio al Palapartenope, a Firenze il 31 gennaio presso il Mandela Forum, a Milano il 2 e 3 febbraio al Mediolanum forum, a Padova il 6 febbraio presso il Palasport, mentre sarà Bologna a ospitare alla Unipol Arena il gran finale il 9 febbraio. Il concerto offrirà ai fan di Soy Luna l’opportunità di vedere le loro star preferite Karol Sevilla (Luna) e Ruggero Pasquarelli (Matteo) interpretare dal vivo tutti i brani più amati della serie, insieme agli attori del cast Valentina Zenere, Michael Ronda, Carolina Kopelioff, Katja Martínez, Malena Ratner, Chiara Parravicini, Jorge López, Ana Jara, Lionel Ferro e Gastón Vietto. Lo spettacolo sarà arricchito da una squadra di ballerini pieni di energia e da una sensazionale band che suonerà dal vivo. Soy Luna live conquisterà il pubblico con incredibili scenografie, coreografie elaborate e costumi colorati che renderanno il tour un’esperienza indimenticabile per tutti i fan.

Un successo planetario

Il live tour di Soy Luna ha avuto inizio in America Latina nei primi mesi di quest’anno e ha registrato il tutto esaurito nel corso di numerose date in Cile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia e Messico. Sin dal suo esordio in Europa a marzo 2016 la serie ha conquistato un grandissimo numero di fan. La prima stagione ha attratto 29 milioni di spettatori diventando uno degli show più visti su Disney Channel dai bambini di sei paesi. Oltre al successo sul piccolo schermo, la serie ha dato vita a libri, musica, riviste e prodotti molto apprezzati dai fan. Anche le musiche della serie hanno conquistato il pubblico grazie ai successi degli album Soy Luna e Solo Tu. I brani degli album sono stati ascoltati 32 milioni di volte su Spotify e hanno totalizzato 205 milioni di visualizzazioni su Vevo. La prevendita dei biglietti dei concerti è disponibile su www.Ticketone.it e www.dalessandroegalli.com. Il costo dei biglietti parte da 34€ + prevendita. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.dalessandroegalli.com, Infoline 0584.46477.