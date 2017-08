Si stacca un cavo del tram e ferisce una ragazza al volto, paura in piazza Vittorio

TORINO - Incidente assolutamente imprevisto nella notte in via Vanchiglia, a due passi con piazza Vittorio Veneto. All’improvviso un cavo della linea dei tram, quello che in zona permette alla linea 15 di spostarsi, si è staccato ed è caduto verso il basso rimbalzando prima contro una Renault Clio che stava transitando e poi colpendo in volto una ragazza di 29 anni che stava camminando sul marciapiede. E’ successo intorno alle 2.30. La giovane è rimasta ferita a uno zigomo ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco in condizioni comunque non gravi.

LA CAUSA - Nonostante i tecnici di Gtt siano intervenuti subito dopo l’ambulanza e la polizia, non è ancora chiaro come abbia fatto a cedere il filo del tram. Un nuovo sopralluogo è previsto in giornata. Su questo sta indagando anche la polizia.