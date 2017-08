Cani lupo, iguane, serpente e tartarughe esotiche: la scoperta della municipale in via Fontanesi

TORINO - La segnalazione di due cani abbandonati in un appartamento di via Fontanesi ha portato la polizia municipale di Torino ha scoprire una situazione ben più grave che ha portato ad alcuni sequestri, nonché alla denuncia di due persone per maltrattamento di animali. Il proprietario dell’alloggio di via Fontanesi aveva affidato gli animali alla convivente, una donna di 30 anni, senza però lasciarle il cibo necessario e dicendole che, nel giro di qualche giorno, ci avrebbe pensato lui. Così quando gli agenti hanno risposto alla segnalazione arrivata alla centrale operativa hanno trovato due cani lupo sotto al sole cocente chiusi fuori da un balcone. Ma questo non era che l’inizio.

IGUANE E SERPENTE - La situazione era molto più complessa. Nell’alloggio, in condizioni igieniche precarie, è stato trovato un terzo cane, sempre appartenente alla famiglia dei pastori tedeschi. In tre teche diverse sono stati rinvenuti un serpente «falso corallo» di un metro e due iguane di 40 centimetri, oltre che una tartaruga. Gli agenti della Settima Circoscrizione hanno così richiesto l’intervento di un medico veterinario dell’Asl che ha accertato il maltrattamento degli animali.

SEQUESTRI - Vista la situazione trovata nell’appartamento di via Fontanesi, la municipale ha proceduto con il sequestro degli animali. I tre cani sono stati accompagnati al canile municipale dopo essere stati curati. Gli altri animali invece sono stati messi sotto sequestro amministrativo perché non registrati nell’apposita anagrafe degli animali esotici. Sia la donna che il convivente sono stati infine denunciati a piede libero per i maltrattamenti.