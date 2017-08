«Una mattina al Valentino», colazione in terrazza e visita guidata al Borgo Medievale

TORINO – Una visita guidata speciale al Parco del Valentino e al Borgo Medievale. La visita guidata accompagnerà i partecipanti alla scoperta di storie, amori e leggende di personaggi noti e/o curiosi che hanno fatto parte della storia della nostra città e le cui vite si sono intrecciate con quella del parco più famoso di Torino. Prima di partire per la visita guidata, ci sarà la possibilità di assaporare una gustosa colazione sulla terrazza del Caffè del Borgo, riservata per l'occasione al nostro gruppo. Ritrovo domenica 3 settembre alle 10 all'ingresso del Borgo Medievale, ponte levatoio - Viale Virgilio,107 Parco del Valentino – Torino. Per info e costi di partecipazione comprensivi di colazione con posto riservato sulla terrazza del Caffè del Borgo e visita guidata del parco del Valentino: Held Eventi e Petite Events: staff@held-eventi.com, WhatsApp: 373 7744904, tel. 011.337431.

Il Borgo Medievale

All'interno delle mura merlate, oltre il ponte levatoio, le costruzioni del Borgo si susseguono lungo la via maestra, in un percorso estremamente suggestivo. Esse ripropongono edifici piemontesi e valdostani, accostati a costituire un nucleo abitato animato dalle botteghe artigiane. Dalla fontana alla tettoia del forno per il pane, dal laboratorio del maniscalco, all'Ospizio per accogliere i pellegrini. Sotto il portico della Casa di Bussoleno è allestita una cartiera, ove l'antica pila a magli sfilaccia gli stracci per la carta. Dietro alla facciata della chiesa è da pochi anni allestita una sala mostre, dove, in determinati periodi, si propongono al pubblico esposizioni e allestimenti temporanei. Per informazioni: borgomedievaletorino.it.