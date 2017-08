Al Lingotto in mostra il mondo degli animali con «A Tutta Coda – Expo around Pets»

TORINO - Il 16 e 17 settembre all’Oval di Lingotto Fiere torna «A Tutta Coda – Expo around Pets» la Manifestazione cruelty free nata per far conoscere gli animali d’affezione, e non solo, in un modo diverso, più attento e consapevole, favorendo un approccio rispettoso. La nuova sede ospiterà non solo spazi espositivi rigorosamente studiati per gli animali e i loro curatori, ben lontani dal solito concetto di fiera espositiva, ma anche aree ad hoc per presentazioni ed eventi ludico-didattici rivolti a bambini e adulti. Tra queste la fattoria didattica, di circa 500 metri quadri e le zone attrezzate per le numerose attività cane-padrone, come il battesimo dell’acqua, agility e disc dog, flyball, rally obedience, nose work, dog dance e persino il Trofeo Overline Merini, campionato italiano di tolettatura sportiva e commerciale con Nelly Oliva. Saranno presenti i migliori professionisti del settore, tra cui Paolo Roggero, il pet sitter più famoso d’Italia, Alessio Giordana il veterinario conosciuto come Dr. House, Antonia Tarantini pedagogista e esperta di pet therapy, figlia della scuola di Angelo Vaira, il team a gestione delle attività cinofile composto dagli educatori di Doggy Lab, Orma di Maya, Reaxel e i Musi Neri e blogger «animalosi» d’eccellenza come Elisa Bertoldi di MicioGatto.it, che organizzerà il primo MicioGatto day, cat pride e Irene Sofia di Qua la Zampa. Insomma, una Manifestazione fatta soprattutto di persone, che hanno fatto del loro amore per gli animali una vera e riconosciuta professione di eccellenza.

Rispetto, consapevolezza, amore

Naturalmente ci saranno loro, gli animali, rigorosamente non in vendita e ospitati in strutture e aree riservate realizzate in base alle loro caratteristiche e specifiche necessità, accompagnati dai professionisti nostri partner che forniranno le informazioni indispensabili relative alle esigenze di ognuno di loro, al fine di agevolare i futuri proprietari rendendo le loro scelte sempre più consapevoli. Tra i protagonisti di questa edizione ci sarà il cavallo, grazie alla partecipazione di Marco Vignali della Scuola Italiana Horseman, struttura che interagisce con questi quadrupedi secondo basi di rispetto e fiducia e insegna a chi li ama a comunicare davvero con loro. Sotto l’egida dell’Anfi Nazionale sarà realizzata un’importante e completa rassegna felina, mentre l’esperto allevatore Alberto Celestini presenterà le molteplici razze di conigli. Non mancheranno infine i furetti, con l’Associazione Furettomania, i simpatici cani della prateria salvaguardati dall’Aicdp e i divertentissimi asini dell’Associazione Asintrekking. E ancora pesci, rettili e uccelli presentati sempre nel loro massimo rispetto. «A Tutta Coda – Expo around Pets» è l'unico evento in Piemonte a respiro nazionale, arricchito da una concreta componente formativa e sociale, oltre che di spettacolo e di numerose attività a scopo benefico. Una Fiera dove è possibile vendere qualsiasi prodotto o servizio, permettendo al consumatore finale di divertirsi grazie alle decine di attività ludico-formative e di scoprire tutte le migliori aziende che operano nel mondo PET con etica e rispetto. Tra prodotti e accessori per animali, servizi ed editoria di settore, troverete allevatori accuratamente selezionati che presenteranno le diverse razze; ci saranno anche canili e gattili nonché associazioni di volontariato che forniranno ai visitatori tutte le informazioni su come adottare animali in difficoltà.

Dieci anni di LaZampa.it

Quest’anno avremo anche il piacere di ospitare all’interno di «A Tutta Coda» i festeggiamenti dei 10 anni de La Zampa.it, sezione dedicata al mondo animale del quotidiano di riferimento piemontese La Stampa e congiuntamente trasmetteremo in diretta dalla Fiera grazie alla partnership con Radio Manila, radio di grande successo con oltre 100 mila ascoltatori giornalieri ad altissima fedeltà, che sarà presente al Salone come radio ufficiale (ascoltabile in streaming anche sull’App Atuttacoda). Accoglieremo anche il 4° papparaduno nazionale, organizzato dal seguitissimo gruppo Facebook al quale appartiene anche l’attore Enzo Salvi e, restando in tema spettacolo, stiamo definendo una prestigiosissima collaborazione con il Museo del Cinema di Torino che ci vedrà partner nella loro prossima internazionale Cinema e Animale e che li vedrà protagonisti all’interno di Atuttacoda. Non solo business, ma vera passione. Questo è l’elemento che accomuna tutti i protagonisti del nostro Salone, riconosciuto da istituzioni e pubblico come bandiera a favore degli animali. Per info e orari: www.atuttacoda.it.