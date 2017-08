Al Teatro Colosseo in scena Teresa Mannino

TORINO - Venerdì 23 e sabato 24 febbraio dalle 21 dopo aver regalato al pubblico del Teatro Colosseo una specialissima Festa della Donna, Teresa Mannino torna con il nuovo spettacolo. La comica siciliana, dopo 154 date con «Sono nata il ventitré», con cui ha raccontato la sua infanzia, la sua vita e come è cambiato il mondo attorno a lei, presenta «Sento la terra girare». Nel suo nuovo spettacolo l'esilarante Mannino parlerà sempre dalla sua amata Sicilia, con lo stile inconfondibile che la contraddistingue. Biglietti: € 30,60 poltronissima, € 27,60 poltrona A, € 25,50 galleria A, € 22,50 galleria B. Ridotti € 20,40 poltronissima, € 20,40 poltrona A, € 20,40 galleria A, € 17,40 galleria B. I prezzi ridotti sono dedicati ai bambini fino ai 12 anni ed agli studenti universitari under 26. Per gli studenti universitari che hanno diritto alla riduzione: è obbligatorio esibire il tesserino universitario al momento del ritiro del tagliando valido per l'ingresso. Prenotabile dal 15 Settembre 2017. Per informazioni: teatrocolosseo.it.