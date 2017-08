Eataly Lingotto, festa in terrazza a caccia di stelle

TORINO - La notte magica delle stelle cadenti si avvicina e per l'occasione Eataly Lingotto apre la sua terrazza al pubblico, con una grande festa a tema: ospite d'onore il Parco Astronomico di Torino Infini.To. Appuntamento dunque il 10 agosto dalle 20 all'1 per una serata in cui si potrà andare a caccia di stelle cadenti, grazie alla presenza degli apparecchi professionali del Parco Astronomico di Torino Infini.To, il Planetario tra i più digitali e avanzati d’Europa. Ci saranno anche alcuni esperti che racconteranno aneddoti e curiosità sulla volta stellare. A fare da cornice alla notte delle stelle, un ricco buffet targato Eataly, i cocktail di Affini e la musica di dj Fabbiè. Ecco le proposte food di Eataly (a partire da 2 €): insalata di pasta con pomodoro, ciliegine fiordilatte e basilico, mini hamburger con insalata, pomodoro e maionese, salsiccia de La Granda e grana padano, mini arancini e panzerottini pomodoro e mozzarella, cono chips, tagliere di salumi e formaggi e focaccia genovese, cono con fritto di calamari. I cocktail di Affini: Ea-tai con Brugal Anejo Rum, Jm Rhum, Solerno, orzata di pistacchio, lime e angostura bitter, Don Collins con Hendric's Gin, liquore al finocchietto, basilico fresco, limone e soda, Italòs con Anselmo Riserva, Campari bitter, liquore Ulivar e limonata Portofino, Gin Tonic / Gin Lemon, Vodka Tonic / Vodka Lemon, Whiskey Cola / Rum Cola, Aperol Spritz con Aperol, Prosecco e soda, Negroni con Bitter, Vermouth e Gin. La proposta analcolica: WoodPassion con sciroppo di passion fruit, succo di lampone e limonata.