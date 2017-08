Si stacca la catena dell’altalena al parco giochi, bambino di otto anni si fa male

TORINO - Nessuno si è fatto male, ma quello che poteva capitare era ben più grave. Nel pomeriggio di ieri una delle altalene presenti all’interno del parco giochi nel giardino di via Farinelli si è rotta: si è staccata una catena proprio mentre sopra c’era un bambino di otto anni ed è volato a terra. «Ce la siamo cavata con uno spavento e un male al fondoschiena», racconta il padre che si trovava al parco con il figlio e con un’altra figlia di sei anni, «certe cose quando ci sono di mezzo i bambini non dovrebbero mai succedere». Il piccolo si è procurato solo un livido anche grazie al fatto che la catena è ceduta mentre era in fase di discesa e quindi era nel suo punto più basso a circa un metro.

INTERVENTO DELLA MUNICIPALE - Dopo essersi accertati delle condizioni del bambino, che non è dovuto andare nemmeno in ospedale a farsi medicare, la polizia municipale ha delimitato l’area dell’altalena per evitare che qualcun altro potesse utilizzarla. Sul posto poco dopo sono anche intervenuti anche gli operai della ditta che si occupa della manutenzione dei giochi e hanno rimosso definitivamente le catene.

L'altalena rotta in via Farinelli (© Diego Chimienti)