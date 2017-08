Poirino sarà tappa di «Parole di Lulù 2017»

POIRINO – «Parole di Lulù», l'iniziativa promossa dalla Fondazione fondata da Niccolò Fabi e Shirin Amini e dedicata alla figlia prematuramente scomparsa, approda i provincia di Torino. Anche quest'anno Parole di Lulù sarà itinerante; a Poirino il 2 settembre ospiterà una delle giornate di festa. La cornice sarà quella del bellissimo parco dell'Agrigelateria San Pè. La giornata inizia alle 11 con laboratori e attività per bambini, al pomeriggio teatro, danza e la giornata chiuderà come ogni anno con un tramonto musicale. Tutti i fondi saranno destinati a Ugi Onlus per l'adozione di un alloggio di Casa Ugi. L'evento ha il patrocinio dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. L'ingresso è ad offerta libera a partire da 5 euro. Da 0 a 3 anni l'ingresso è libero. La Fondazione Parole di Lulù nasce nell’agosto 2010 ad opera di Niccolò Fabi e Shirin Amini. Supporta e promuove progetti legati al mondo dell’infanzia attraverso il sostegno a strutture che tutelano la salute dei bambini e l’organizzazione di attività ludiche ed educative che ne accompagnino la crescita. Ogni anno la Fondazione organizza una giornata di attività, spettacoli e musica completamente dedicata ai bambini. Tutti i fondi raccolti vengono destinati a progetti locali, nazionali o internazionali. Per informazioni: www.paroledilulu.it.