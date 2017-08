A Torino il ponte di Ferragosto si fa al museo

TORINO - Un’occasione per trascorrere i giorni di festa immersi nell’arte. Lunedì 14 e martedì 15 agosto Gam, Palazzo Madama, Mao e Rocca del Borgo Medievale lunedì 14 e martedì 15 agosto sono aperti straordinariamente. Il giorno di Ferragosto l’ingresso è a 1 euro. Aggiungendo un altro euro sarà inoltre possibile visitare la mostra dedicata a Franco Fontana a Palazzo Madama. La Fondazione Torino Musei offre l’opportunità di visitare i suoi musei durante i giorni più caldi dell’estate, offrendo al pubblico l’apertura straordinaria. Ecco gli orari d'apertura dei musei: Gam, Mao e Palazzo Madama saranno aperti dalle 10 alle 18. Ultimo ingresso alle 17. La Rocca del Borgo Medievale sarà aperta dalle 10 alle 19. Ultimo ingresso alle 18.15. Il Borgo Medievale sarà aperto dalle 9 alle 20. Il giorno di Ferragosto si potranno effettuare anche visite guidate nei musei: al Borgo Medievale alle 15, alle 16 e alle 17, l'itinerario offre la possibilità di conoscere il Borgo Medievale attraverso un percorso guidato alla scoperta della Rocca, illustrando le stanze arredate, le suppellettili e i decori, per proseguire nel Borgo tra edifici e botteghe dove erano presenti antichi mestieri. Costo visita guidata: 5€ + 1€ ingresso alla Rocca. Informazioni e prenotazioni: 0115211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com.

Palazzo Madama, Gam e Mao

Alle 15.30 visita guidata a Palazzo Madama. L’itinerario conduce i visitatori alla scoperta di Palazzo Madama soffermandosi sull’evoluzione architettonica dell’edificio, da porta romana a residenza medievale e sabauda. All’interno del museo sono esposte le collezioni civiche della città, di cui alcune opere saranno oggetto di spiegazione, tra esse il famoso ritratto d'uomo opera di Antonello da Messina. Il percorso si conclude presso la mostra Cose di altri mondi, dove per la prima volta sono esposti al pubblico oggetti provenienti da Asia, Africa, Oceania, America donati da imprenditori quali Bernardo Scala, Zaverio Calpini. Costo visita guidata: 5€ + 1€ ingresso al museo. Informazioni e prenotazioni: 0115211788 - prenotazioniftm@arteintorino.com. Alle 15.30 al Gam si potrà effettuare la visita in compagnia dell’arte moderna e contemporanea nella giornata più estiva dell’anno. L’itinerario si pone l’obiettivo di illustrare la storia di una delle realtà culturali più importanti della nostra città, descrivendone l’evoluzione dell’originale struttura architettonica e proseguendo attraverso l’analisi di alcune delle opere più importanti presenti in collezione. Costo visita guidata: 5€ + 1€ ingresso al museo. Informazioni e prenotazioni: 0115211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com. Alle 15 e alle 16.30 Ferragosto al Mao: alle 15 visita guidata alle gallerie della Cina e del Giappone mentre alle 16.30 visita guidata alle gallerie dell’Asia Meridionale e sud est asiatico, della Regione Himalayana e dei Paesi islamici dell’Asia. In occasione del ferragosto il Mao propone due itinerari dedicati alle collezioni permanenti Il primo conduce alla scoperta delle gallerie dedicate alla Cina e al Giappone. La visita guidata prende avvio dagli oggetti d’arte della Cina antica – vasellame neolitico, bronzi rituali, lacche e terrecotte – databili dal IV-III millennio a.C. al X secolo d.C. e prosegue con le opere d’arte giapponese, dalle statue lignee di ispirazione buddhista agli eccezionali paraventi, terminando con le xilografie policrome. Il secondo percorso è dedicato alle gallerie dell’Asia Meridionale e sud est asiatico, della Regione Himalayana e dei Paesi islamici dell’Asia. Partendo dai rilievi e dalle statue di arte indiana, databili dal II a.C. al XV sec. d.C., si prosegue con il sud est asiatico e con le opere d’arte buddhista tibetana, dalle sculture in legno e metallo, ai dipinti a tempera, fino alle preziose copertine lignee intagliate e dipinte. Il percorso si conclude nella galleria dei Paesi Islamici dell’Asia, caratterizzata dalla preziosa collezione di ceramiche, dai manoscritti e dalla recente esposizione di tessuti turkmeni. Costo di ogni visita guidata: 5€ + 1€ ingresso al museo. Informazioni e prenotazioni: 0115211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com.