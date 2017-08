Al Lingotto Fiere protagonista il gusto con il Gourmet Food Festival

TORINO - Il Lingotto Fiere sarà la location che ospiterà la prima edizione del Gourmet Food Festival, in programma dal 17 al 19 novembre. Una tre giorni del gusto interamente dedicati agli appassionati di enogastronomia e agli operatori del settore che avrà cadenza biennale. Gourmet Food Festival nasce dalla collaborazione tra Gambero Rosso e Lingotto Fiere. Un evento dove il pubblico potrà vivere esperienze, degustazioni, dibattiti e workshop con chef ed esperti del Gambero Rosso e inoltre assaggiare e acquistare le eccellenze enogastronomia che dei produttori e degli artigiani espositori, portando così a casa l'esperienza gourmet appena vissuta. Il programma delle attività, curato da Gambero Rosso, vedrà la partecipazione dei più noti talent di Gambero Rosso Channel (Sky 412). Il Festival sarà incentrato su tre temi principali: la lista della spesa, quando il cibo fa spettacolo e l’arte dell’assaggio. l'obiettivo è ben preciso: fare, assaggiare, imparare. Ma anche comprare dalle oltre 150 botteghe provenienti da tutta Italia, e non solo, suddivise in quattro aree: prodotti e cucina, pane e pizza, dolci e beverage. La lista dei grandi nomi della ristorazione e della gastronomia coinvolti è davvero lunghissima. Tra questi: Simone Padoan, Franco Pepe, Peppe Guida, Iginio Massari, Gianfranco Pascucci, Patrick Ricci e i talent di Gambero Rosso Channel Laura Ravaioli, Vito, Max Mariola protagonisti di seminari, masterclass e degustazioni. Al centro del Padiglione 3 di Lingotto Fiere di Torino ci sarà un’agorà divisa in quattro spicchi tematici: «l’appetito vien mangiando», «dal mercato alla cucina», «Qui si lievita. Pane, pizza e fantasia», «La dolce vita. Dal croissant al caffè», «Bevi bene. Bevi meglio».

Informazioni e biglietti

Gli orari di Gourmet Food Festival saranno i seguenti: venerdì 17 novembre dalle 17 alle 23, sabato 18 novembre dalle 10 alle 23 e domenica 19 novembre dalle 10 alle 20. Biglietti: intero 10€, ridotto 7€ con coupon sconto online. Acquisto disponibile online e direttamente presso l'ingresso dell'evento.