Ai Musei Reali un ponte di Ferragosto all'insegna della grande arte

TORINO - L’estate in città non è mai stata così allettante, diventando un’occasione per scoprire o riscoprire lo sterminato patrimonio artistico custodito all’interno del Musei Reali, che in occasione del ponte lunedì 14 e martedì 15 agosto rimangono aperti con i consueti orari. La Biblioteca Reale ospita nei suoi caveaux Intorno a Leonardo. Disegni italiani del Rinascimento, che vede protagonista il celebre Autoritratto insieme a parte della straordinaria collezione di disegni frutto degli illuminati acquisti del re di Sardegna Carlo Alberto. Nella mostra, i disegni saranno disposti in modo da illustrare l'evoluzione dell'arte italiana secondo il racconto vasariano: dal Rinascimento toscano e veneto a Leonardo; maestri e allievi di Raffaello; Michelangelo e la prima Maniera a Firenze; il '500 tra classicismo e manierismo; Vasari e le sue omissioni. L’ingresso alla mostra è di 5 euro, con biglietteria presso Palazzo Reale per i giorni 14 e 15 agosto; presso la Biblioteca Reale per mercoledì 16 agosto.

La Venere del Botticelli e le altre mostre

Al piano terra della Galleria Sabauda, i visitatori troveranno ad attenderli la Venere di Botticelli, recentemente tornata nel regolare percorso espositivo dopo il suo viaggio negli Stati Uniti. In autunno il dipinto riprenderà il suo tour: questa tappa estiva si presenta davvero come un’imperdibile occasione per ammirarlo. Ai piani superiori proseguono le mostre Le bianche statuine. I biscuit del Palazzo Reale, ovvero le pregiate porcellane che nel Settecento costituivano l’orgoglio e il vanto delle più prestigiose case regnanti, e Le invenzioni di Grechetto, allestita all’interno delle spazio scoperte, con oltre trenta incisioni dell’artista esposte. Scendendo al Museo di Antichità si potranno ammirare gli affascinanti accessori in bronzo, argento, osso, pasta vitrea e ambra, provenienti da ogni parte di Italia esposti in Prima del bottone: accessori e ornamenti del vestiario nell'antichità.

Il cinema a Palazzo

Continua l’imperdibile appuntamento serale con Cinema a Palazzo, la rassegna cinematografica che anima le sere d’estate all’interno della Corte d’Onore che la sera di Ferragosto proporrà un grande classico adatto a tutta la famiglia, Mrs. Doubtfire (apertura biglietteria alle 21; inizio proiezioni alle 22. Info a info@distrettocinema.com).



Informazioni e orari

Lunedì 14 e martedì 15 agosto i Musei Reali saranno aperti e osserveranno il giorno di riposo mercoledì 16 agosto, ad eccezione della mostra Intorno a Leonardo. Disegni italiani del Rinascimento, allestita nella Biblioteca Reale di Torino, che sarà aperta orario 10 – 18 (ultimo ingresso ore 17,15). Per informazioni: www.museireali.beniculturali.it.