Al Lingotto Fiere si festeggia con gusto grazie ad Oktoberfest Torino

TORINO – Da giovedì 5 ottobre a domenica 15 ottobre appuntamento al Lingotto Fiere con Oktoberfest Torino, la bierfest più grande d'Italia, che torna per la terza edizione all'Oval. Nel 2016, in 11 giorni di evento sono stati consumati oltre 2.100 fusti di birra da 30 litri ciascuno, per un totale di circa 65 mila litri. Sulla base di calcoli dei consumi medi di birra procapite si possono stimare circa 130 mila ingressi. I visitatori sono stati accolti nei 20 mila metri quadri dell’Oval, il singolo padiglione della birra più grande del mondo, dove hanno sorseggiato la birra Hofbräu Oktoberfest, la stessa che viene servita nel tendone Hofbräuhaus all’Oktoberfest di Monaco di Baviera, e gustato i piatti tipici della Bierfest bavarese, dai classici bretzel ai panini, dai wurstel allo stinco di maiale con patate, fino a dolci come lo strudel e la sacher. «Torino ha ancora una volta risposto bene a un evento che mira prima di tutto a creare socialità e convivialità – dichiara Alessio Balbi della Birreria HB di Genova, organizzatore dell’evento insieme a GL events. Abbiamo fatto divertire e ballare per 11 giorni gente di tutte le età. Ho visto anche tantissimi bambini, non solo a pranzo, segno che la gente ha capito che questo è davvero un evento adatto a tutti. Non dimentichiamo inoltre l’aspetto economico: abbiamo generato opportunità di lavoro per oltre 200 persone e attratto gente da tutto il nordovest (il 20% del nostro pubblico viene da fuori Torino), creando un indotto importante per l’economia della città». Per informazioni: oktoberfesttorino.com.