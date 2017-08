Senatore ed ex assessore attacchini: «10 milioni persi per la progettazione della linea 2 della metro»

TORINO - "10 milioni persi dall’Appendino per la progettazione della linea 2 della metro. Il Partito Democratico trova i fondi, il M5s li perde». Da oggi inizia la battaglia mediatica del Pd contro l’amministrazione della sindaca Chiara Appendino per la notizia dei fondi a rischio per la seconda linea della metropolitana di Torino. La cosa curiosa è che i primi attacchini sono stati l’ex assessore ai Trasporti del Comune, Claudio Lubatti, e il senatore Stefano Esposito, i quali hanno attaccato i primi dei centinaia di manifesti che saranno messi negli spazi per la pubblicità politico-ideologica in tutta la città.

Il manifesto del Pd (© Facebook)