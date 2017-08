Paura in corso Racconigi: a fuoco le case popolari, sgomberati gli alloggi

TORINO - Attimi di paura intorno all’ora di pranzo a causa di un brutto incendio propagatosi nelle case popolari di corso Racconigi, all’angolo con corso Peschiera. Sul posto sono intervenute immediatamente diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno evacuato gli abitanti di diversi alloggi. Le fiamme e il fumo nero hanno avvolto in modo particolare il tetto dell’edificio, all’altezza del civico 60, proprio sopra l’edicola che si affaccia all’incrocio con il mercato. Il rogo è stato spento poco fa e, al momento, non sembrerebbero esserci feriti. Ignote le cause dell’incendio. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze e alcune volanti della polizia.