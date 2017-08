Terribile frontale alla Mandria: morta una donna, due persone ferite

TORINO - Un terribile incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla direttissima che porta alla Mandria, a pochi metri dall’ingresso della tenuta «La Belotta»: nello scontro tra un’auto e un furgone, una donna ha perso la vita. Ferite anche due persone, gli occupanti del furgone.

LA DINAMICA - Stando a una prima ricostruzione, le due vetture arrivavano da direzioni opposte e per questo motivo si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato devastante e la donna alla guida della Lancia Y, una 38enne residente a Borgaro Torinese, ha perso la vita sul colpo. I feriti, i due occupanti del furgone, sono stati trasportati all’ospedale di Ciriè e nn risultano in gravi condizioni. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi del caso, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.