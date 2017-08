Stop ai temporali, sarà un weekend all’insegna del sole: le previsioni meteo a Torino

TORINO - Buone notizie per i torinesi in partenza per il mare e la montagna o per quelli costretti a rimanere in città. Dopo giorni di temporali e temperature autunnali, con il termometro sceso sino a 18 gradi, il fine settimana ci riserverà un bel sole e delle temperature decisamente in linea con le medie stagionali.

LE PREVISIONI - Il weekend sarà caratterizzato da sole pieno, con pochissime velature. Le temperature dovrebbero assestarsi intorno ai 29/30 gradi. Niente temporali dunque: a riportare una condizione di stabilità saranno i venti di foehn, presenti in tutte le vallate piemontesi. Probabile che questa condizione possa protrarsi fino a Ferragosto, «salvando» così i programmi dei torinesi rimasti in città.