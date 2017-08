Ferragosto misterioso a bordo del bus cabrio

TORINO - Un Ferragosto davvero «magico» che vi porterà alla scoperta della città con uno splendido bus cabrio totalmente open per godere di una Torino Magica molto suggestiva. Un percorso intrigante e curioso tra volti inquietanti, enigmi massonici e simboli esoterici che prende vita attraverso il mistero del Portone del Diavolo, gli spettrali dragoni, la leggenda delle grotte alchemiche per culminare nella donna velata che regge il calice del Sacro Graal, sotto l’occhio attento dei fantasmi più famosi per scoprire la magia della Città «a naso in su». Sorta alla confluenza di due fiumi, il Po e la Dora, e posta al vertice di due triangoli, quello della magia bianca e quello della magia nera, Torino vanta una tradizione esoterica secolare. Partenza da Piazza Statuto, 15 alle 21.30. La visita durerà circa 2 ore e mezza. In caso di maltempo, il tour verrà effettuato con bus coperto. Per informazioni: www.somewhere.it.