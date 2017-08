Ubriaco e senza patente dà vita a un folle inseguimento in corso Francia: arrestato

TORINO - Avrebbe potuto fare del male a qualcuno l’uomo che ieri notte, ubriaco e senza patente, si è messo alla guida di un Audi A6 e ha dato vita a un folle inseguimento con la polizia nelle vie cittadine. Il fuggiasco, un 29enne con un tasso alcolemico 5 volte superiore al limite consentito, ha creato il panico in corso Francia e in corso Vittorio Emanuele, prima di essere arrestato dagli agenti della Squadra Volante.

LA FUGA - Incurante di essere sotto effetto di abuso di alcool, il 29enne si è messo alla guida dell’auto pur essendo privo di patente. A folle velocità, nel cuore della notte, l’uomo si è immesso pericolosamente in un controviale di corso Francia. Gli operatori, in servizio di prevenzione e repressione dei reati, notata la scena hanno immediatamente intimato l’alt al conducente dell’Audi, che del tutto indifferente ha continuato la sua corsa. L’ubriaco ha bruciato semafori rossi, ha condotto l’auto più volte contromano, ha zigzagato tra le auto rischiando di collidere più volte con le autovetture provenienti dal senso opposto di marcia, poi ha invertito improvvisamente la marcia tentando di speronare la volante che lo tallonava. L’uomo si è poi immesso nel controviale di corso Vittorio Emanuele per poi andare ad impattare contro il box di un distributore di benzina.

L’ARRESTO - Messo alle strette dai poliziotti, il folle ha proseguito la sua fuga a piedi ma è stato bloccato dagli agenti dopo una violenta colluttazione. Per questo motivo, il 29enne è stato arrestato per i reati di violenza, minacce, resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale, false attestazioni ed evasione, poiché sotto un altro nome risultava sottoposto agli arresti domiciliari. Inoltre, l’uomo, con numerosi precedenti di polizia, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, oltre ad essere stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente, violazione della segnaletica stradale e per non essersi fermato all’alt.