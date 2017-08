Mistero in via Nizza, uomo muore dissanguato nel bagno di casa: indaga la polizia

TORINO - Una tragedia assurda. Nella giornata di ieri un uomo di nazionalità marocchina è deceduto nel bagno della sua abitazione, dissanguato a causa di una ferita riportata nella zona inguinale. La vittima, che si trovava in casa da sola, molto probabilmente avrebbe perso i sensi durante una crisi epilettica e avrebbe sbattuto contro la tazza del water, ferendosi mortalmente. La tazza del water, rompendosi, avrebbe infatti reciso completamente l’arteria femorale provocando il dissanguamento dell’uomo.

L'INCIDENTE - Un incidente domestico dunque, anche se la polizia e il medico legale stanno cercando di capire se si sia trattato davvero di una sventura. Quel che è certo è che nonostante l’intervento del 118, l’uomo non ce l’ha fatta: i medici, arrivati nell’appartamento su segnalazione di un amico che non è riuscito a mettersi in contatto con la vittima, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.