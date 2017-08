Ferragosto d'arte e cultura: l'elenco dei musei visitabili al prezzo speciale di 1 euro

TORINO - Siete tra i (pochi) torinesi rimasti in città durante il ponte di Ferragosto? Non disperatevi, perché Torino offre sempre un programma per trascorrere le vostre giornate. Visti i tanti turisti arrivati nel capoluogo piemontese, anche quest’anno sarà un Ferragosto all’insegna della Cultura. I musei della Fondazione Musei infatti rimarranno straordinariamente aperti, offrendo l’ingresso al prezzo speciale di 1 euro. L’offerta è già di per sé straordinaria, ma c’è di più: aggiungendo un altro euro, sarà possibile visitare la mostra dedicata a Franco Fontana a Palazzo Madama.

ORARI DI APERTURA - Ecco gli orari d'apertura dei musei: Gam, Mao e Palazzo Madama saranno aperti dalle 10 alle 18. Ultimo ingresso alle 17. La Rocca del Borgo Medievale sarà aperta dalle 10 alle 19. Ultimo ingresso alle 18.15. Il Borgo Medievale sarà aperto dalle 9 alle 20. Il giorno di Ferragosto si potranno effettuare anche visite guidate nei musei: al Borgo Medievale alle 15, alle 16 e alle 17, l'itinerario offre la possibilità di conoscere il Borgo Medievale attraverso un percorso guidato alla scoperta della Rocca, illustrando le stanze arredate, le suppellettili e i decori, per proseguire nel Borgo tra edifici e botteghe dove erano presenti antichi mestieri. Costo visita guidata: 5€ + 1€ ingresso alla Rocca. Informazioni e prenotazioni: 0115211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com.

PALAZZO MADAMA - Alle 15.30 visita guidata a Palazzo Madama. L’itinerario conduce i visitatori alla scoperta di Palazzo Madama soffermandosi sull’evoluzione architettonica dell’edificio, da porta romana a residenza medievale e sabauda. Costo visita guidata: 5€ + 1€ ingresso al museo. Informazioni e prenotazioni: 0115211788 - prenotazioniftm@arteintorino.com.

GAM - Alle 15.30 al Gam si potrà effettuare la visita in compagnia dell’arte moderna e contemporanea nella giornata più estiva dell’anno. L’itinerario si pone l’obiettivo di illustrare la storia di una delle realtà culturali più importanti della nostra città, descrivendone l’evoluzione dell’originale struttura architettonica e proseguendo attraverso l’analisi di alcune delle opere più importanti presenti in collezione. Costo visita guidata: 5€ + 1€ ingresso al museo. Informazioni e prenotazioni: 0115211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com.

MAO - Alle 15 visita guidata alle gallerie della Cina e del Giappone mentre alle 16.30 visita guidata alle gallerie dell’Asia Meridionale e sud est asiatico, della Regione Himalayana e dei Paesi islamici dell’Asia. In occasione del ferragosto il Mao propone due itinerari dedicati alle collezioni permanenti. Costo di ogni visita guidata: 5€ + 1€ ingresso al museo. Informazioni e prenotazioni: 0115211788 prenotazioniftm@arteintorino.com.