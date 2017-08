Ztl sospesa e sosta gratuita nelle strisce blu: la novità per le prossime settimane

TORINO - Ztl sospesa e sosta gratuite nelle strisce blu. Partirà da oggi, lunedì 14 agosto, e proseguirà sino a sabato 26 agosto, la consueta sospensione del pagamento della sosta nelle zone delimitate dalle strisce blu e lo spegnimento delle telecamere della Ztl Centrale. Un provvedimento che viene preso ogni anno, quando la maggior parte dei torinesi è in vacanza. La città è notoraimente più vuota. Ecco perché sarà più semplice recarsi in centro grazie alla sospensione della Ztl Centrale, quella compresa tra corso Vittorio Emanuele II (zona Porta Nuova), corso Palestro, corso Regina Margherita, corso San Maurizio e corso Cairoli.

SERVIZI TURISTICI - Per tutto il mese di agosto la tranvia Sassi-Superga, i bus Venaria Express e Rivoli Express e l'ascensore della Mole Antonelliana saranno in servizio con i normali orari. L'ascensore inoltre sarà eccezionalmente in funzione anche nelle giornate di martedì 8, 15 e 22 agosto (il martedì normalmente è giorno di chiusura settimanale) con il consueto orario feriale, dalle 9 alle 20.