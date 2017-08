Agosto a Torino? Orari e tariffe delle piscine aperte nell'estate 2017

TORINO - Siete rimasti a Torino ad agosto? Non sapete dove trovare un po’ di refrigerio dalla calura estiva o volete prendere un po’ di sole per la vostra tintarella? Nessun problema, anche per chi è costretto a stare in città c’è una soluzione: le piscine di Torino. Un bel bagno in piscina, una nuotata fresca, a volte è il perfetto momento di svago durante il periodo estivo. Inoltre, tutte le piscine comunali all’aperto della città hanno lo stesso prezzo: 5,50 euro nei giorni feriali (sabato escluso) e 8,50 euro nei giorni festivi. Ci sono poi le riduzioni per i ragazzi fino ai 15 anni e gli studenti fino a 25, gli over 60. Ingresso gratuito invece per i minori di tre anni.

Aperture, chiusure e orari delle piscine a Torino

PISCINA CECCHI (via Cecchi 14) - piscina coperta, aperta fino al 9 luglio 2017, dal lunedì al venerdì dalle 12.40 alle 14.20, il sabato dalle 10.30 alle 15.30. Chiusa la domenica e nei giorni festivi.

PISCINA COLLETTA (via Ragazzoni 5/7) - piscina all'aperto, aperta dal 19 giugno, dal lunedì al giovedi dalle 12 alle 18.30, il sabato dalle 10 alle 18.30. Chiusa il venerdì, domenica e festivi dalle 10 alle 18.30.

PISCINA FRANZOJ (strada Antica di Collegno 221) - piscina all'aperto, aperta dal 13 giugno al 27 agosto 2017: dal martedì al sabato dalle 12 alle 19, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30. Chiusa il lunedì.

PISCINA GAIDANO (via Modigliani 25) - piscina all'aperto, aperta dal 12 giugno fino al 5 agosto 2017. Chiusura lunedì e domenica. Aperta dal martedì al venerdì dalle 12 alle 20 e il sabato dalle 10 alle 19.

PISCINA GALILEO FERRARIS (corso Galileo Ferraris 228) - piscina all'aperto, aperta dal 10 giugno 2017: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21, domenica e festivi dalle 10 alle 20.

PISCINA GRUBEACH (via Crea 10) - piscina all'aperto, aperta dall'19 giugno: dal lunedì alla domenica dalle 11 alle 20. Chiusa nelle giornate in cui ci sono gli spettacoli al GruVillage. PISCINA NON COMUNALE.

PISCINA LIDO TORINO (via Villa Gori 21) - piscina all'aperto, aperta dal 3 giugno al 17 settembre 2017. Aperta lunedì dalle 13 alle 19; martedì dalle 12.30 alle 19, dal mercoledì al venerdì dalle 13 alle 19; il sabato dalle 12 alle 18, la domenica e i festivi dalle 10 alle 18. Dal 22 luglio al 27 settembre 2017: 0 lunedì e da mercoledì a domenica dalle 9 alle 19, martedì 12.30 - 19.

PISCINA LOMBARDIA (corso Lombardia 95) - piscina all'aperto, aperta dal 12 giugno al 27 agosto 2017. Lunedì chiusa, dal martedì al venerdì aperta dalle 12 alle 18, il sabato e la domenica dalle 11 alle 18.

PISCINA MASSARI (via Massari 114) - piscina al coperto, aperta fino al 29 luglio 2017. Il lunedì aperta dalle 10.10 alle 21, il martedì e il venerdì dalle 7 alle 10 e dalle 12 alle 21, il mercoledì dalle 7 alle 21, il giovedì dalle 7.10 alle 21 e il sabato dalle 9.30 alle 12.50. Chiusa la domenica. PISCINA NON COMUNALE.

PISCINA PARRI (via Tiziano 39) - piscina al coperto, aperta dal 6 giugno al 22 luglio 2016, dal lunedì al venerdì dalle 12.40 alle 14.30.

PISCINA PELLERINA (corso Appio Claudio 110) - piscina all'aperto non è ancora aperta per lavori di manutenzione.

PISCINA SEMPIONE (via Gottardo 10) - piscina all'aperto. Aperta dall'11 giugno al 31 agosto 2017, dal lunedì a domenica dalle 12 alle 19.

PISCINA SISPORT (via Olivero 32) - piscina all'aperto, aperta dal 1 giugno al 3 settembre 2017, tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30.

PISCINA TRECATE (via Vasile Alecsandri 29) - piscina all'aperto non ancora aperta.