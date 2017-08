A Torino pic-nic sotto le stelle aspettando Ferragosto

TORINO – Corto Circuito organizza un pic-nic sotto le stelle per attendere il Ferragosto. L'appuntamento è lunedì 14 agosto dalle 19.30 al Parco Nobile sulla collina torinese. Ci saranno tavoli e il grande prato a disposizione. La cucina proposta è pensata nel rispetto del benessere d'animo, corpo e ambiente intorno con un ricco menù a buffet a 10 euro. Ci si potrà attrezzare con plaid, chitarre, djembe, zampironi, candele e lumini per rendere la serata ancora più romantica. Per cercare di produrre meno rifiuti possibile l'invito è a portare da casa piatto, forchetta e bicchiere lavabili o riciclabili. La serata è per tutti bambini compresi. Per informazioni e prenotazioni 333 6995263 (Miriam). Per raggiungere il Parco Nobile: è disponibile un ampio parcheggio per le auto, bus 52 fino al capolinea Adua, poi a piedi su strada del nobile per circa 10 minuti fino all'ingresso del parco. L'entrata è al secondo cancello. Il progetto Corto Circuito origina dall'esperienza nel campo della prevenzione oncologica (progetto DIANA5- Istituto dei Tumori di Milano, prof. Berrino) e si dirige verso la promozione di uno stile di vita alimentare e non solo in linea con le raccomandazioni del WCRF (http://www.wcrf.org/). Corto Circuito propone ricette di piatti semplici, i cui ingredienti vengono scelti con cura e combinati secondo la dieta macrobiotica e mediterranea (piramide alimentare). La condivisione sociale insaporisce ciò che spesso viene vissuto come un'imposizione medica o una restrizione, priva di gusto e sostanzialmente triste. Corto Circuito, in buona sostanza, crea l'opportunità di mangiare sano durante i vostri momenti conviviali.