A Sauze d’Oulx Ferragosto con Roberto Vecchioni

SAUZE D'OULOX - Torna l'appuntamento con il Festival Sauze d’Oulx «Altenote nella Via Lattea». La quinta edizione della manifestazione che terminerà il 20 agosto propone una serie di concerti gratuiti di musica classica e non nelle località turistiche dell’Unione Montana dei Comuni Olimpici della Via Lattea. Un ricco calendario di musica classica, jazz, lounge ed elettronica, ospitati in anfiteatri naturali, laghetti alpini o in luoghi particolari del territorio, piazze di piccoli borghi, chiese antiche. L'ospite d’eccezione di quest'anno sarà Roberto Vecchioni, protagonista il 15 agosto a Sportinia di Sauze d’Oulx del Grande Concerto di Ferragosto, organizzato dal Comune di Sauze d’Oulx, appuntamento con il live gratuito di Roberto Vecchioni nella giornata di Ferragosto. Il concerto di fa parte de La vita che si ama tour. Il Professore sta attualmente percorrendo l'Italia con una tournée ispirata all’ultimo libro, edito da Einaudi, nel quale esplora la felicità partendo dall’universo degli affetti. Per informazioni: www.comune.sauzedoulx.to.it.