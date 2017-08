Meteo a Torino: le previsioni per Ferragosto in città e in montagna

TORINO - Ferragosto, ci siamo. Domani, 15 agosto, migliaia di torinesi in vacanza ma obbligati a restare in città organizzeranno pranzi all’aperto, gite fuori porta o godranno di una passeggiata in centro tra un museo e un altro. Insomma, un momento di svago apprezzato da tutti ma che necessita ovviamente di un alleato importante, il meteo. Che tempo dobbiamo aspettarci a Ferragosto a Torino e dintorni?

LE PREVISIONI - Le previsioni degli istituti meteorologici non lasciano spazio a dubbi: sarà un Ferragosto all’insegna del bel tempo. Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con le temperature stazionarie tra i 23/24 gradi del mattino e i 31/32 del primo pomeriggio. Insomma, i termometri registreranno temperature decisamente accettabili e gradevoli. Assenti le precipitazioni e i temporali. Pic-nic salvi dunque? Dipende dal luogo: in montagna infatti potrebbe piovere. Ecco perché, come spesso capita quando si va in quota, è meglio portarsi sempre l’ombrello. Il tempo potrebbe cambiare molto velocemente e riservare sorprese amare.