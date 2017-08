Trascorre la notte in macchina e muore nell’auto della madre: il dramma di Enrico Loss

CANTALUPA - Cordoglio e sgomento a Cantalupa, piccolo comune in provincia di Torino, per la morte di Enrico Loss, un ragazzo di 26 anni. Il giovane è stato ritrovato ieri mattina senza vita all’interno dell’auto della madre, una Lancia Y. Una morte che lascia senza parole, soprattutto nelle modalità ancora da accertare.

DINAMICA INCERTA - Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe deciso di passare la notte tra sabato e domenica all’interno dell’auto dopo un litigio con i genitori. Ieri, alle 09:30 circa, è stato trovato senza vita da suo papà e sua mamma in strada Cristinera. Inutili i soccorsi, per Enrico Loss non c’è stato nulla da fare. La rianimazione non ha portato alcun risultato: il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso per arresto circolatorio. I carabinieri indagano su questa morte inaspettata: il giovane, in passato era stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti ma all’interno dell’auto non è stata trovata droga. Sarà l’autopsia a dare spiegazioni a una famiglia, a degli amici e a un paese sotto shock.