Ferragosto 2017, tutti gli eventi da non perdere a Torino e dintorni

TORINO – La città non si ferma nemmeno per il Ferragosto anzi, sono molti i poli culturali e le organizzazioni che hanno deciso di offrire occasioni speciali per tutti coloro che vorranno passare la giornata di Ferragosto a Torino e dintorni. Ecco qualche consiglio sulle cose da fare in città o poco oltre proprio per questo particolare giorno. Dalle mostre ai concerti, passando alle sagre e alle serate immersi nella natura, ecco come trascorrere il vostro Ferragosto 2017.

La cultura a Torino non si ferma mai. Sono molti infatti i musei della città che hanno programmato aperture speciali per i torinesi ed i turisti che vogliono approfittare di questa giornata per ammirare il patrimonio artistico e culturale del capoluogo piemontese: La Fondazione Torino Musei ad esempio, per la giornata di Ferragosto, propone l’ingresso a Palazzo Madama, Gam, Mao e Giardino e Rocca del Borgo Medievale ad 1 € (per ciascun museo). Aggiungendo poi un altro euro potrete ammirare le mostre temporanee allestite nei vari musei e in tutti i siti sono previste visite guidate speciali come quello alla scoperta della Rocca del Borgo Medievale. L'Orto botanico di Torino ha programmato l'apertura speciale per tutti gli appassionati e i curiosi che vorranno avvicinarsi al mondo della botanica in città. Ai Musei Reali sono tante le opportunità che offre l'apertura speciale di Ferragosto a cominciare dalla Galleria Sabauda, dove i visitatori troveranno ad attenderli la Venere di Botticelli, recentemente tornata nel regolare percorso espositivo dopo il suo viaggio negli Stati Uniti.

Mistero in città

Sempre in tema di cultura ma per gli amanti del mistero, sarà possibile trascorrere un Ferragosto misterioso a bordo del bus cabrio. Un 15 d'agosto «magico» che permetterà di andare alla scoperta del lato suggestivo di Torino. Un luogo intrigante, curioso e a tratti anche inquietante.

Galà di Ferragosto alla Reggia di Venaria

Per festeggiare l’arrivo di Ferragosto 2017, la Reggia di Venaria propone, il 14 agosto, una serata speciale con cocktail, e spettacoli al Gran Parterre del Parco alto. Una bella occasione inoltre per ammirare la Reggia, i suoi incantevoli Giardini e le mostre attualmente in corso.

Cinema a Torino e dintorni

Sempre per chi rimane in città anche la sera di ferragosto la piazzetta Reale attende gli appassionati di cinema con l’appuntamento «Cinema a Palazzo Reale». Per la sera del 15 agosto sarà proiettato il film Mrs. Doubtfire di C. Columbus. Mentre chi progetta una piccola gita fuori porta, potrà godersi un film nella suggestiva cornice del cortile del museo di Piazza Ottinetti ad Ivrea con la rassegna Ivreaestate. La serata sarà dedicata a «Elle» di Paul Verhoeven con Isabelle Huppert, Christian Berkel, Anne Consigny, Virginie Efira, Charles Berling, Laurent Lafitte.

Sagre ed eventi gastronomici

Per gli eventi gastronomici e le sagre appuntamento da non perdere A Torino pic-nic sotto le stelle aspettando Ferragosto, lunedì 14 agosto al Parco Nobile sulla collina torinese per un momento conviviale all'insegna del buon cibo e del divertimento nella natura. Mentre il 14 e il 15 agosto appuntamento a Trovinasse con la sagra Ferragosto sotto le stelle del 14 e 15 di agosto nel borgo alpino di Settimo Vittone. In programma musica, enogastronomia e tanto divertimento per tutti

Storia fuoriporta

Lunedì 14 e martedì 15 agosto il Castello e il Parco Di Racconigi aprono le loro porte a tutti quelli che vorranno passare una giornata nell’atmosfera spensierata delle splendida residenza reali. In programma riposanti passeggiate in carrozza, gite in bici, picnic all’ombra degli alberi secolari, una sosta relax nella caffetteria allestita nella Dacia russa e molto altro ancora.

Concerti in montagna

A Ferragosto le montagne risuonano di grande musica a cominciare dal Concerto di Ferragosto dell'Orchestra Bartolomeo Bruni della Città di Cuneo che per l'edizione 2017 della tradizionale manifestazione suonerà a Fabrosa Sottana, ai piedi del Monte Mondolé, a 1650 metri di quota. A Sauze d’Oulx invece, Ferragosto con Roberto Vecchioni. Un grande concerto inserito nella programmazione del festival «Altenote nella Via Lattea» che proseguirà fino al 20 di agosto. Il cantautore sta girando l'Italia con il suo «La vita che si ama tour».