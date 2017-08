In piazza della Repubblica con la droga da vendere a Porta Palazzo: preso pusher con 175 ovuli

TORINO - E’ arrivato in piazza Repubblica con un incredibile carico di droga da vendere a Porta Palazzo, ma non sapeva che ad attenderlo vi erano gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia. Un pusher gabonese di 29 anni è stato arrestato nella giornata di ieri a Porta Palazzo. Durante lo stesso servizio, i poliziotti hanno fermato anche un marocchino di 27 anni, reo di aver venduto droga a un ragazzo italiano. Entrambi sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Nel complesso sono stati sequestrati 175 ovuli, di cui 85 di cocaina e 90 di eroina, due frammenti di hashish e 450 euro in contanti.

L’ARRESTO - Il cittadino gabonese di 29 anni è stato visto arrivare in zona carico di dosi da distribuire ai vari acquirenti. Verificati i passaggi di sostanza stupefacente l’uomo è stato immediatamente fermato dai poliziotti. Il ventinovenne nascondeva tra la cintura e gli slip un sacchetto con 175 ovuli termosaldati: 85 dosi di cocaina e 90 di eroina. Inoltre, l’uomo deteneva nelle tasche un mazzo di chiavi, un telefono cellulare e denaro contante. In seguito alla perquisizione domiciliare è emerso che l’uomo si occupava, oltre che della vendita, anche del confezionamento della sostanza stupefacente. Nel suo alloggio la polizia ha rinvenuto diversi sacchetti in plastica colorata, una borsa contente diverse banconote, un quaderno contabile, dove l’uomo annotava le vendite e i vari contatti degli acquirenti, al cui interno vi era altro denaro, per un totale di circa 400 euro.

IL SECONDO ARRESTO - Invece, l’altro soggetto, un cittadino marocchino di 27 anni, è stato notato sempre sulla stessa piazza avvicinarsi ad un cittadino italiano, andare via e poi ritornare con un frammento di sostanza stupefacente. I poliziotti hanno assistito a due scambi di sostanza stupefacente. Il venditore su commessa è stato così fermato e tratto in arresto. Nelle sue tasche solo 20 euro.