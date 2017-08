Ruba maglie e profumi ma viene beccato dai clienti: ladro arrestato al «Il Gigante»

TORINO - Forse pensava di rubare indisturbato ogni cosa, ma non aveva fatto i conti con alcuni clienti decisamente attenti. E’ terminato con le manette ai polsi il tentativo di furto portato avanti da un cittadino marocchino di 23 anni, un pregiudicato con diversi precedenti penali.

L’ARRESTO - L’uomo, credendo di passare inosservato, metteva la merce all’interno di un marsupio e di alcune tasche laterali dei pantaloni. L’addetto alla sicurezza interna, avvisato dai clienti, lo ha fermato fino all’arrivo degli agenti della Squadra Volante. I poliziotti hanno appurato come il pregiudicato avesse strappato le etichette dai profumi, rendendoli invendibili: per questo motivo è stato tratto in arresto per furto, mentre i prodotti sono stati restituiti al gestore delle attività.