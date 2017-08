Appendino, vacanze in montagna: «Tanto lavoro da fare, allentiamo il tiro fino a fine mese»

TORINO - Ferragosto, la città è vuota e anche la sindaca va in vacanza. Ad annunciare qualche giorno di stop per ricaricare le energie è la stessa sindaca Chiara Appendino: «In questi giorni di agosto mi sto dividendo tra l'ufficio e qualche momento di pausa, in un paesino di montagna non troppo distante da Torino. Il lavoro da fare rimane tanto, quindi ci limitiamo ad allentare un po’ il tiro fino a fine mese».

LE VACANZE - La prima cittadina si è recata quindi in montagna, dove ha postato una foto che la vede intenta a giocare con la figlia Sara, di un anno e mezzo circa: «Ci tiene a ricordarmi come ognuno abbia la sua piccola o grande montagna da scalare». Pur rallentando però, come ammesso da Appendino, la città non va in vacanza. Anzi. La sindaca ha ricordato come vi sia il numero utile dedicato agli anziani soli o in difficoltà (011.8123131). Giorni di lavoro straordinario anche per i musei e le strutture alberghiere, prese d’assalto dai turisti, soprattutto stranieri. Non mancano poi i lavori portati avanti dalla Giunta: l’assessore all’Ambiente Alberto Unia ad esempio ha informato i cittadini sulla prosecuzione dei lavori di strombatura della Dora. La città rallenta ma non si ferma e si dà appuntamento a settembre. C’è ancora tanto da fare. Parola di Chiara Appendino.