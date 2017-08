Cagnolina rinvenuta sul bus 36: «Qualcuno potrebbe riconoscerla, condividete»

TORINO - Una piccola cagnolina è stata rinvenuta ieri sera, intorno alle 21:00, sul bus della linea 36, in direzione Rivoli. L’animale, molto docile, è stato portato al canile Enpa di via Germagnano. Non è chiaro come la cagnolino, una femmina di razza Shitzu, sia rimasta da sola sul bus: potrebbe esser stata abbandonata, ma non vi sono certezze. Nella mattinata, il veterinario cercherà di capire se il cane è dotato o meno di chip. Chiunque l’avesse smarrita, chiunque dovesse riconoscerla o avesse notato qualcosa di strano, è pregato quindi di contattare direttamente il canile (Tel. 011.26.24.803 - 011.26.25.685)