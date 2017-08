Dopo anni d’attesa, la lieta notizia: i lavori di strombatura della Dora verso la conclusione

TORINO - I lavori di stombatura della Dora procedono a pieno regime e potrebbero liberare il fiume già entro la fine dell’anno. Buone notizie dunque per i torinesi, che a breve potranno riavere finalmente una parte di parco.

I LAVORI - Il cantiere, gestito da Noldem, era pronto da diversi mesi ma è partito solo a luglio. La strombatura è già entrata nel vivo e a fine anno potrebbe esserci già la liberazione del fiume dalla lastra di cemento che lo ricopre. La rimozione completa dovrebbe durare circa 300 giorni: la copertura, realizzata in calcestruzzo armato, è alta circa 2 metri ed è in grado di sopportare fino a 17mila kg al metro quadrato. L’operazione di rimozione è complessa ma, una volta terminata, darà al parco un nuovo volto: le due rive divise dalla Dora potranno essere collegate con passerelle ciclo-pedonali. Ecco perché i residenti, dopo anni di attesa, non vedono l’ora che la copertura possa essere finalmente rimossa i corso d’acqua possa riaffiorare a cielo aperto.