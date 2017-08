Scambio di droga tra pusher e tossico: arresto in corso Giulio Cesare

TORINO - Hanno notato un cittadino di origine centroafricana parlare a bassa voce con un soggetto chiaramente tossicodipendente ai giardinetti di via Montanaro angolo via Spontini e per questo hanno deciso di intervenire. I poliziotti del Commissariato Barriera Milano hanno arrestato un pusher pregiudicato per violazione della legge sugli stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L'ARRESTO - Quando i due hanno visto gli agenti avvicinarsi, si sono divisi e hanno tentato una repentina fuga: il cittadino strainiero è fuggito in direzione corso Giulio Cesare, inseguito da un operatore. Lo spacciatore ha buttato a terra un involucro e, una volta raggiunto, ha ingaggiato una lotta con l'agente di polizia prima di essere fermato grazie all'intervento di un altro operatore. La sua perquisizione ha portato al ritrovamento di 405 euro in banconote, 2 telefoni cellulari ed una lametta, utilizzata presumibilmente per tagliare i pezzi di crack, come quelli rinvenuti nell’involucro che aveva gettato per terra ( 14 grammi).